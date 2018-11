Levant : le grand duel F-35 vs S-300

Des médias israéliens ont évoqué le raid du 30 novembre 2018, destiné essentiellement à sonder l’état de la défense aérienne syrienne en soulignant que ce raid à permis de constater la furtivité du F-35A dans des conditions de combat réel.

Selon d’autres sources israeliennes, deux F-35A de l’IAF ont manoeuvré entre les limites des couvertures radar syriennes de la zone de défense Sud sans être repérés par les systèmes d’alerte et de détection syriens et russes. Les israéliens disposent de 14 escadrilles de F-35A opérationnelles.

Réagissant sous anonymat, un responsable militaire russe en Syrie (Base aérienne Bassel Assad de Hmeimim) a affirmé que ces assertions gratuites relèvent de la guerre psychologique et n’engagent que leurs auteurs en ajoutant que toute violation de l’espace aérien syrien dans sa portion interdite, c’est-à-dire la zone limitée faisant objet d’accords secrets antérieurs, sera contrée et l’on verra alors si les F-35A israéliens échapperont ou non aux S-300 syriens.

En tout état de cause, la présence paralysante de systèmes S-300 en Syrie semble être le principal défi et pierre d’achoppement du plan des pays soutenant le terrorisme en Syrie. La suppression ou du moins la neutralisation des batteries S-300 syriennes est devenu la priorité absolue de ces pays et cet objectif dépasse de loin le cadre de la guerre en Syrie et s’insère dans le grand bras de fer avec la Russie.

Pour le moment, Israël prétend qu’il est parvenu à une solution technique et qu’il s’apprête à lancer ses F-35A contre les S-300 en Syrie. De l’autre côté, Damas et son allié russe semblent certains d’infliger une humiliation au système militaro-industriel US en abattant publiquement un ou plusieurs F-35A.

F-35 vs S-300 pour bientôt ?

Les paris sont ouverts !

Publicités