Le réchauffement climatique est une escroquerie, personne ne parle de la pollution radiologique et électromagnétique

Il y a fort longtemps, un petit groupe d’usuriers, las de recourir à des scélérats de passage pour recouvrir l’argent et les intérêts accumulés de pauvres gens endettés jusqu’au cou et qui ne pouvaient plus payer, imaginèrent un expédient commode pour collecter plus de profit en dehors de leur bourg : taxer l’air que les étrangers de passage devaient respirer.

Après tout, l’eau, la substance la plus abondante sur terre se vend, pourquoi pas l’air ?

Cette idée fut réduite à néant par le premier étranger de passage, un chef de horde de chevaliers teutonniques, fort irascible et au nombre de neurones limités. Outré de payer pour l’air qu’il inhalait, il laissa sa bourse mais promis de revenir faire jouir ses hommes des bienfaits de l’air de ce village perdu entre la Lettonie et la Pologne. A deux pièces d’or par tête, cet air devait bien avoir des propriétés miraculeuses.

Notre chef de bande revint avec ses hommes, armés jusqu’aux dents, et donnant licence à sa horde, entreprit de massacrer les fins matois qui ont osé lui faire payer l’air qu’il respire. Les bandits mercenaires qui étaient chargés de faire régner la terreur sur les paysans locaux ayant été empalés, les usuriers firent face à la colère et aux fourches des gens du terroir. Deux ou trois usuriers y laissèrent leur peau mais les plus riches achèterent un sauf-conduit au royaume voisin et relatèrent leur mésaventure aux grands usuriers tenant le roi et ses grands barons. Le roi fut contraint malgré lui à guerroyer contre les chevaliers errants, les forçant à s’unir mais là est une autre histoire.

Cette petite histoire issu d’un folklore perdu illustre à merveille la nouvelle escroquerie qu’est l’idée saugrenue mais lucrative de la taxe Carbone ou du réchauffement climatique.

Certains sont même allés à proposer de taxer les émissions carbone des vaches. Et celles des 7.5 milliards d’humains ? (Faites vos calculs)

La plupart des villes sont pollués mais pas qu’au carbone.

Pis, personne ne parle de la pollution radiologique et electromagnetique, dont les effets sont bien plus dangereux sur la santé que le souffre ou le plomb des pots d’échappement des automobiles ou le cadmium et l’arsenic des produits électroniques.

On peut sans peine se balader dans une belle clairière verte ou le long d’une rivière aux eaux limpides et ingurgiter assez de radiations pour vous envoyer ad patres en première classe après quelques années.

Et les effets néfastes des ondes électromagnétiques ? Des pathologies aux troubles psychiques ?

Et l’effet des perturbateurs endocriniens ? Des faux médicaments (70 % de la totalité des médicaments vendus dans le monde) ? Rien. Pas de taxe. Ça viendra.

La planète est polluée mais le cycle du carbone obéit à des lois qui échappe partiellement à nos théories actuelles. La volonté de certains gouvernements de taxer les émissions carbone répondent d’abord et avant tout à un besoin de trouver de nouveaux fonds de commerce, accessoirement à cacher les grands pollueurs radiologiques et électromagnétiques.

Une grosse escroquerie.

Pour le réchauffement climatique, on en reparlera quand on entamera la nouvelle ère glaciaire qui s’annonce.

