Le gouvernement de Kaboul et ses soutiens prêts à négocier avec les Talibans sans aucune condition

Le gouvernement afghan et ses soutiens US s’est déclaré disposé à négocier avec le mouvement des Talibans sans aucune préconditions et avec la possibilité de changer la Constitution.

Il aura fallu près de 18 ans de guerre inutile et sans aucune issue pour que Washington, l’OTAN et Kaboul reconnaissent unanimement l’impossibilité de gagner la guerre contre les Talibans.

Sans soutien militaire US massif, le gouvernement mis en place à Kaboul, dotée d’une Armée pléthorique et équipée à l’occidentale, aurait été balayé par les Talibans en moins de trois mois.

Les Soviétiques avaient compris en leur temps que la seule issue au piège afghan était un retrait total et ordonné, ce qui fut réalisé en 1988-1989, laissant d’immenses quantités d’armes et de munitions au gouvernement local qu’ils soutenaient. En vain. Ce dernier fut renversé et son président exécuté.

Washington n’a pu concevoir une telle éventualité et a tout fait pour éviter une telle issue en dépensant sans compter des centaines de milliards de dollars, impliquant l’ensemble des pays de l’OTAN, des pays d’Europe orientales, des pays arabes du Golfe et même l’Albanie avant de recourir aux plus grandes sociétés privées de sécurité, en fait des Armées privées mais rien ne changea l’équation afghane complexe.

Dans la foulée, Washington exploita la fabuleuse production d’opium pour financer une partie de son effort de guerre et les déficits de quelques grandes banques impliquées dans les opérations clandestines. Cela a accru la corruption au sein du système politico-militaro- industriel par un facteur de 1200. L’empire a perdu son âme en Afghanistan. Et perdu la guerre tout court. Ses vassaux qui ont contribué à l’effort militaire savaient qu’il était impossible de gagner ce conflit mais ont été forcés d’y envoyer des troupes et des pays comme le Canada ont cru qu’en agissant de la sorte, ils étaient devenus des puissances de second ordre alors qu’ils se sont fait avoir.

Côté Talibans, on se presse pas trop. L’exigence d’un retrait total des forces militaires étrangères figure toujours au top de leurs demandes. Ils contrôlent officieusement le pays et savent qu’à la fin, l’étranger avec ses hélicoptères qui tombent sans cesse finira par partir.

