Tous les régimes politiques sont criminels par essence, certains plus que d’autres naturellement…

Un lecteur occasionnel me reprocha très récemment de ne pas avoir commenté les visites que vient d’effectuer le prince héritier du royaume d’Arabie Saoudite en Tunisie et en Algérie, surtout que ce dernier pays est membre de l’OPEP (Organisation des pays exportateurs de pétrole).

Pourquoi diable commenter un seul segment de la tournée arabe du prince Muhammed Ben Salman ou MBS?

Ce même lecteur s’insurge que les médias aient peu répercuté le refus populaire de recevoir MBS dans ces pays.

Il faut cesser toute hypocrisie. Le soit- disant refus populaire dans des dictatures se limite au bruit des réseaux sociaux et rien de plus.

Et puis, entre-nous, MBS est un enfant de choeur (un choeur de l’église catholique romaine) en matière de scélératesse et de ‘virtue’ machiavélique face aux régimes de spadassins, de brigands et de pirates d’Alger et de Tunis.

Il faut bien convenir qu’en matière d’assassinats, le jeune prince inexpérimenté saoudien est à des centaines d’années-lumière des méthodes fort élaborées de ces régimes affiliés au grand capital international.

MBS a fait des études dans de prestigieuses écoles anglosaxonnes mais n’a aucunement l’expérience de ces vieux roublards qui allient la scélératesse des mafias sicilienne et calabraise à l’obssession jacobine criminelle française dans sa phase hystérique, le tout teinté de passion espagnole pour le sang sous un paravent d’islam symbolique.

L’histoire nous a enseigné qu’en matière d’éthique ou de moralité, aucun régime politique, quel qu’il soit et où qu’il puisse être, ne peut se targuer d’être un parangon de la vertu.

