Le 05 décembre 1945 : six avions de la marine US disparaissent mystérieusement au dessus de l’Atlantique

Le 05 décembre 1945, cinq avions torpilleurs Grumann TBM Avenger de la marine américaine disparaissaient sans laisser la moindre trace au large de la Floride.

Les avions avaient décollé de Fort Lauderdale pour un vol d’entraînement à la navigation et ne revinrent jamais à leur base.

Les 14 pilotes sont tous portés disparus. On les retrouvera jamais.

Plus étrange encore, l’avion chargé de rechercher er secourir les cinq appareils du vol 19, un Martin PBM Mariner avec 13 membres d’équipage disparut à son tour peu de temps après son décollage de Banana River.

La légende du Triangle des Bermudes était née.

Il y eut de très nombreuses spéculations sur ces disparitions non élucidés d’aéronefs, de bateaux et de submersible au large de la Floride mais aucune thèse ne fut étayée par la moindre évidence.

Les épaves du vol 19 ne furent jamais retrouvés.

Le dossier fut classé comme « inconnu ». C’était l’un des premiers X-Files, les vrais dossiers mystérieux.

Plusieurs hypothèses furent élaborées pour expliquer ces disparitions qui précèdent la disparition du vol MH-370 de la Malaysian Airlines en plein océan indien : une anomalie du champ magnétique terrestre au dessus du Gulf Stream, une intervention extra-terrestre, une intervention d’une ou de races intelligentes vivant sous l’océan atlantique, une porte spatio-temporelle, un vortex océanique, un phénomène océanique inconnu, une malédiction, une évaporation ou destruction en plein air et enfin un accrochage avec un groupe de U-Boats allemands en fuite vers l’Antarctique et emportant les derniers secrets de la technomagie du 3ème Reich qui venait de capituler en mai 1945.

Dans les faits, six avions de guerre ont mystérieusement disparu dans l’océan atlantique et on ne parvint jamais à retrouver la moindre trace de ses appareils.

