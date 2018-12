France : le système mafieux ne changera pas

Il aurait suffit la présence de quelques snipers clandestins bien positionnés à Paris pour que les manifestations des Gilets Jaunes se transforment en une sorte de révolution colorée du type que les médias nous ont vendu en Syrie ou en Libye.

Il suffirait d’une vidéo montrant des exactions sur des civils pour susciter l’émotion et des réactions passionnelles susceptibles de mener à un massacre sans fin. Le reste sera l’affaire des médias étrangers et leurs outils de focalisation.

Trop d’impôt tue l’impôt. Les gouvernements de France et de Navarre ont depuis très longtemps oublié cette maxime.

Le régime politique français a toujours été un système fermé dans son fonctionnement et méprisant totalement toute forme de démocratie autre que la sienne, c’est à dire celle générée par son appareil de propagande et de contrôle.

Comme tout système bureaucratique se cachant derrière des barricades de règles et de lois, il est toujours vite submergé par une désobéissance civile non entièrement contrôlée ou infiltrée.

Une oligarchie totalitaire restreinte vieillissante représentée par un personnage relativement jeune sensé incarner l’esprit républicain ne peut survivre indéfiniment en soumettant les populations à l’impôt et à la division.

Le système économique fait fausse route. Les ressources africaines ne seront pas toujours acquises et l’argent des pétromonarchies Arabes ne peut sauver indéfiniment un système économique à bout de souffle pour cause d’exclusion des compétences et par phobie des innovations.

Emmanuel Macron est un fusible de la vieille oligarchie mafieuse. Il cristallise les haines de la France d’en-bas. C’est une victime collatérale d’un jeu en cours en France depuis la fin de la seconde guerre mondiale.

Ce n’est pas demain soir que le système politique français, phobique à toute forme de démocratie, changera.

Publicités