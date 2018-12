Il suffit parfois d’un commentaire un tant soit peu lyrique de la part d’un premier ministre israélien embourbé jusqu’au cou dans des affaires de corruption pour confirmer quelques doutes sur la véritable révolution des affaires militaires israéliennes.

En annonçant l’autorisation octroyée par le Sultanat d’Oman pour le survol des avions civils de la compagnie aérienne El Al, Netanyahou s’est laissé aller à une petite envolée lyrique sur les capacités militaires de l’Armée de l’Air israélienne en évoquant une grande révolution.

« Nos avions survolent l’Égypte et le Tchad et bientôt le Soudan…nous sommes en train d’envahir le monde et ceci est une véritable révolution » !

On savait jusqu’ici que des avions de guerre survolaient allègrement, sans préavis, sans aucun souci et sans problème le Liban et parvenaient depuis peu de temps à survoler l’Égypte sans être détectés par les radars mais les survols du Tchad et du Soudan sonnent comme des révélations.

Cela explique pourquoi les israéliens sont furax quand ils voient leurs marges de manoeuvre réduite en Syrie.

Au fait, d’où vient cette multitude de drones qui survolent continuellement la Libye ? La part du lion en ce domaine ne revient ni aux US, ni la France ou le Royaume-Uni mais à Israël.

Est-ce la montée en puissance d’une sorte de Reich israélien dans son momentum le plus optimal ?

Édifiant !

Publicités