Affaire Huawei : une chasse aux sorcière aux motivations purement politiques selon Beijing

Les représailles chinoises contre les Five Eyes (les cinq yeux) seront subtiles et impitoyables. Beijing sort du politiquement correct et demantèle les réseaux d’espionnage jusque là tolérés.

La prochaine étape sera spectaculaire. Beijing considère déjà le Canada comme un simple second couteau et s’adressera aux États-Unis en temps opportun.

