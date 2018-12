Affaire Huawei : Un troisième canadien arrêté en Chine

C’est une véritable spirale depuis l’arrestation de la fille du fondateur du géant des télécommunications chinois Huawei.

Les services de renseignement chinois ont arrêté un troisième canadien en Chine.

Il pourrait s’agir d’une femme mais les autorités canadiennes réfutent pour le moment tout lien avec l’affaire Huawei.

L’un des deux premiers canadiens arrêtés en Chine était directement impliqué dans une tentative de révolution colorée à Hong Kong (la révolte des parapluies) tandis que le second dirigeant un réseau de collecte de renseignement humain visant des liens supposés entre des sociétés et des banques chinoises avec la Corée du Nord pour le compte du renseignement US.

Beijing a jusqu’ici frappé avec une redoutable précision.

On saura bientôt ce que faisait la troisième personne arrêtée.

Un expert chinois a été arrêté aux États-Unis pour espionnage technologique.

Washington et Ottawa multiplient les appels visant à libérer leurs agents en Chine.

La guerre de la 5G n’est pas prête de s’arrêter.

Beijing cherche désormais à neutraliser les réseaux dormants de la constellation dite des Cinq Yeux (Five Eyes) en visant prioritairement le Canada, l’Australie et la Nouvelle Zélande.

Fait rarissime, un éditorial d’un journal chinois de référence a explicitement accusé les Five Eyes de conspiration et de complot visant à détruire le géant Huawei et à endiguer le développement technologique de la Chine.

Publicités