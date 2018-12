Échec des raids israéliens en Syrie : l’agresseur devient victime et accuse sa victime d’agression

Si votre pays subit une attaque aérienne ou de missiles et que votre système de défense anti-aérienne riposte à cette attaque, alors votre pays est considéré comme un agresseur.

Voici un cas de figure que le Droit International devrait inclure.

Moralité : la riposte syrienne a du être solide et assez impressionnante pour que des missiles Sol-Air S-200 ayant pénétré l’espace aérien israélien soient considérés comme des missiles offensifs.

Les missiles israéliens ont été lancés depuis les airs, au dessus du Liban, pays qui ne dispose d’aucune défense aérienne, et ciblaient des objectifs statiques au sol à l’intérieur de la Syrie (Jamraya et Kisswa à l’ouest et au sud-ouest de Damas) et sont donc considérés comme des missiles Air-Sol.

Ces missiles Air-Sol israéliens ont été interceptés par des missiles Sol-Air syriens et pour la première fois, les syriens ont tiré une salve de missiles poursuivant les appareils israéliens filant à plus de Mach 1.7 (1.7 fois la vitesse du son) du Liban vers Israël.

Le système de défense anti-missiles israélien « Dôme de Fer » s’est activé. Sans grand résultat apparament.

Qui est l’agresseur ?

Celui qui lance des raids ou celui qui riposte à ces raids ?

Israël s’est habitué à l’impunité totale. C’est une attitude d’un enfant trop gâté qui s’est habitué à ne faire face à aucune limite. Or désormais il apprend à se faire taper sur les doigts. Ce qui lui est insupportable.

La propagande israélienne décrivait la Syrie comme un pays détruit et se moquait publiquement de ses capacités militaires, « réduites à celle d’un groupe armé ». Comment expliquer qu’aucun appareil ou missile israéliens ne puissent pénétrer cette satanée bulle de défense aérienne au dessus de Damas ?

En inversant les rôles, l’agresseur devient victime. Cette victimisation est une constante et un des fondements essentiels de la politique étrangère israélienne.

Donc braves gens retenez ceci : si un assaillant vous saute dessus dans la rue et que vous le repoussez avec succès, c’est vous l’agresseur et votre attaquant déposera plainte contre vous pour … »agression » !

