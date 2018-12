Des rebelles syriens soutenus par Ankara se dirigent vers Minbej

Des rebelles syriens soutenus par la Turquie continuent d’affluer vers le nord de Minbej malgré un double Accord conclu entre la Turquie et la Russie d’un côté et la Turquie et la Syrie de l’autre.

Il semble qu’aucun protagoniste ne se fie aux accords et tous privilégient les rapports de force sur le terrain.

Les rebelles syriens soutenus par l’Armée turque et donc l’OTAN arborent des drapeaux syriens du temps du mandat français et des drapeaux turcs. Ils visent à occuper Minbej et aider la Turquie à se débarrasser des YPG kurdes.

L’ALS ou Armée Syrienne Libre est classée comme une organisation terroriste en Syrie et en Iran.

Le contrôle de Minbej est l’objectif déclaré de Damas, lequel entend rétablir la souveraineté de l’État syrien dans les confins syro-turques.

La Turquie a publiquement annoncé son intention d’envahir Minbej pour donner une leçon finale aux kurdes syriens.

Seul problème qui se posé, des forces US sont toujours au Chef-lieu de Minbej et une mise en danger de militaires US entraînera de facto des frappes aériennes et balistiques, prioritairement sur les forces de l’Axe dit de la résistance. La Turquie est un membre important de l’OTAN et un allié stratégique des États-Unis d’Amérique. et aux dernières nouvelles, certaines unités US refusent l’ordre de retrait. D’autres militaires US sont contents de pouvoir éventuellement quitter cet enfer chaotique.

Les YPG ont demandé l’aide de Damas pour faire face à une éventuelle intervention transfrontalière turque mais une partie de la population de Minbej est également favorable à l’entrée de rebelles syriens.

Cette situation chaotique préfigure une situation dans laquelle la Turquie assume sans complexe son rôle dans l’essor de la rébellion en Syrie, avec en filigrane des velléités territoriales anciennes.

