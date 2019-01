Le coup de grâce : la supercherie des pseudo attentats du 11 septembre 2001 est terminée

Dans quelques dizaines d’heures, l’un des plus gros mensonges du début du 21ème siècle sera partiellement dévoilé.

Les pseudo attentats du 11 septembre 2001 ayant touché New York et Washington n’ont jamais été autre chose qu’une immense escroquerie aux assurances, doublée d’une attaque sous faux drapeau pour justifier la poursuite de guerres sans fin pour le profit d’une seule et unique oligarchie.

L’État profond US, le régime caché qui tient en otage les gouvernement et les populations des États-Unis d’Amérique, celui qui assassiné le président John F. Kennedy en 1963, poursuivi la désastreuse guerre du Vietnam et avait publiquement lynché Richard Nixon en le poussant à la démission, puis avait failli assassiner Ronald Reagan et propulsé à la présidence les Bush, le Clinton et quand cela n’a pas marché, inventé Obama, vit des heures sombres.

Les tenants du capital transnational ne maîtrisent plus la propagande.

Le chantage de Dark Overlord n’est qu’un début.

Aucun mensonge ne peut durer éternellement.

