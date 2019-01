Révélations sur le 9/11, un nouveau chapitre d’un conflit à mort au sein de l’empire

Aucun média mainstream ou dominant n’en parle ou presque mis à part Russia Today America.

Un groupe de hackers menace de publier des documents fort compromettants sur lasupercherie de ce qui est connu comme les attentats du 11 septembre 2001.

Strategika51 n’est pas en mesure de confirmer ou d’infirmer s’il s’agit d’une autre opération de diversion pilotée par les services de médiaguerre ou des centres de cyberguerre relevant d’une des factions de l’État profond, en guerre ouverte depuis la chute de dynastie des Clinton et l’avènement de Donald Trump à la Maison Blanche.

Mes contacts avec des membres supposés du groupe « Dark Overlord » laissent supposer que les motivations du groupes ne se limitent pas à l’aspect financier mais disposent d’un agenda et par dessus tout un accès au sein de la NSA (National Security Agency). Or la NSA est en guerre illimitée avec la CIA (Central Intelligence Agency) et d’autres grandes agences de la pléthorique communauté du renseignement US.

Que conclure de cette affaire ?

La lutte au sein des rouages de l’État fédéral US et par ricochet l’ensemble de l’empire (les vassaux britanniques, francais, Allemands, turcs, saoudiens ont tous pris position pour l’une des factions) a atteint un niveau tel que l’une des factions menace de révéler l’attaque sous faux drapeau que furent les attentats du 11 septembre 2001.

Presque tous les groupes de hackers disposant d’informations ou de données sensibles sont soit neutralisés, soit infiltrés sinon « achetés » et « recrutés ».

Les informations à publier ont été préalablement triées et épurées et il semble évident que ces « fuites » soient orientées.

Le conflit feutré au sein de l’empire a d’immenses répercussions sur le reste du monde et sur la situation géostratégique mondiale.

Une révélation exhaustive de documents secrets liés au 11 septembre 2001 risque de provoquer une réaction intempestive des autres factions bellicistes de l’empire et les puissants appuis pro-israéliens pourraient être amenés à créer d’autres guerres de diversion ou une crise économique mondiale similiare ou pire que celles de 2008 et de 1929.

Indubitablement, ce début d’année 2019 est fort prometteur

Publicités