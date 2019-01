Trump envisage de nommer Jim Webbs au Pentagone

La Maison Blanche envisage de nommer un ex-sénateur démocrate et ancien Secrétaire de la Navy du temps de Reagan ayant publiquement exprimé son opposition à la guerre en Irak au poste de Secrétaire à la défense en remplacement à Jim Mattis.

Jim Webb s’est également opposé à l’Accord sur le nucléaire iranien et est considéré comme un des candidats les plus aptes à mener le retrait ou plutôt le redéploiement militaire US d’Afghanistan et de Syrie.

Cette question semble être la principale raison de la démission ou du limogeage de Jim Mattis, un général des Marines surnommé le « chien enragé » dont les idées sur l’interventionnisme US au Moyen-Orient se sont heurtés frontalement à celles du président Donald Trump.

Le choix d’un démocrate n’est point fortuit et répond à une stratégie de contre-équilibre préventive intervenant au lendemain du retour de Pelosi à la tête de la Chambre des Représentants.

