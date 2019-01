Le Mouvement des Gilets Jaunes en France perçu comme un mouvement antisémite en Israël

Le Gouvernement israélien considère le mouvement des gilets jaunes en France comme une mouvance antisémite. Ce mouvement fait donc naturellement l’objet d’une étroite surveillance de la part des services de renseignement israéliens.

Un membre du gouvernement de Benyamin Netanyahu, le vice-ministre des Affaires étrangères Michael Oren s’est même permis d’ironiser sur l’opportunité pour Israël d’organiser une Conférence internationale pour la paix en France.

Une déclaration qui fait les choux gras de la presse officielle syrienne, laquelle rappelle un peu malicieusement que la France, considérée par Damas comme l’un des principaux soutiens du terrorisme en Syrie, n’avait cessé d’appeler à la tenue de conférences de la paix en Syrie à des fins en totale contradiction avec l’objet des dites conférences.

Certains médias israéliens voient dans le mouvement des gilets jaunes en France une raison supplémentaire pour les juifs français de faire leur Alyah ou « retour en Israël » oubliant un peu trop rapidement qu’en raison de leurs origines, la plupart des juifs de France, dont une très forte proportion originaire du Maghreb, ont préféré rester vivre en France que d’émigrer en Israël.

Israël incite publiquement depuis des années les juifs européens à émigrer en Israël mais la plupart des juifs d’Europe ayant répondu aux sirènes du gouvernement populiste et démagogique de Nétanyahu ont vite déchanté en constatant les difficultés auxquelles ils sont confrontés dans un pays où ils ne se reconnaissent pas vraiment. Certains ont fini par fuir ce « havre de paix et de démocratie » que vante la propagande officielle de l’État hébreu.

Un observateur israélien a rappelé sérieusement que la couleur jaune des gilets des manifestants français ne les sert pas du tout car elle rappelle trop de mauvais souvenirs à l’inconscient collectif de la nation juive. Cette référence à l’étoile jaune de David n’est pas très réussie.

Bref, les gilets jaunes auraient du se vêtir en rose bonbon et en vert fuschia, histoire de se faire passer pour une Gay Pride réclamant Panem et Circenses à titre moins onéreux à défaut de gratuité. Les Gitans pugilistes apprécieront.

Plus sérieusement, le mouvement des gilets jaunes en France est en voie d’être pointé du doigt et requalifié par les autorités du pouvoir d’État comme un danger à l’ordre public dans un premier temps, puis, dans un second mouvement, comme une menace à la sécurité nationale. Vous voyez les choses venir petit à petit? Oui. Alors suivez la flèche. Au prochain virage, il ne serait point étonnant d’entendre le premier ministre de France et de Navarre traiter les gilets jaunes de mouvement terroriste…

A vos gilets…de sauvetage!

