Tesla en Chine, prélude à une réelle grande transition énergétique

L’inauguration de la première usine Tesla en Chine, d’une valeur de deux milliards de dollard USD constitue le premier pas de la Chine dans la voie de la grande transition énergétique.

L’usine Tesla est la première qui soit à 100% à capitaux étrangers mais Beijing espère bénéficier d’un transfert d’expérience et de technologies lui permettant à moyen terme de dominer l’automobile électrique.

Officieusement Elon Musk, très déçu par les milieux d’affaires aux États-Unis, a fini par s’installer en Chine pour développer son entreprise spécialisée dans l’automobile à propulsion électrique haut de gamme mais également pour négocier avec les chinois les possibilités de concevoir une exploitation pratique de l’hélium 3, un isotope non radioactif de l’hélium, pour des applications spatiales.

Toute la Chine officielle s’enthousiasme pour ce nouveau projet qualifié dans un mémo interne de la commission des sciences du parti communiste chinois de la nouvelle longue marche vers les royaumes célestes.

L’helium 3 ou l’helion, existe sur terre, notamment dans le manteau terrestre mais se trouve en abondance sur la lune et plus encore sur Jupiter et Saturne.

En dépit de nombreuses controverses concernant les possibilités qu’offre l’hélium 3 en tant que source d’énergie future, il semble que les chinois aient décidé d’explorer cette voie.

La récente mission lunaire chinoise Chang’e 4 a pour objectif de déterminer la concentration de l’hélium 3 dans le régolithe pour une future exploitation.

Après son constat de l’impossibilité d’une réelle révolution énergétique en Occident en raison des limités d’un système économique non adapté à ses idées, les projets ambitieux et révolutionnaires d’Elon Musk pourraient trouver un écho innatendu en Chine.

