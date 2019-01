Strategika51 vous remercie!

Strategika51 remercie vivement les personnes formidables qui le soutiennent via des donations.

Ces donations serviront uniquement à maintenir cet espace sur le Net.

Pour le moment, Strategika51 est hébergé sur la plate-forme Automattic de WordPress jusqu’au 30 juillet 2019.

C’est grâce à vos encouragements que nous continuons à ramer à contre-courant dans un contexte économique et socio-politique difficile et en pleine mutation.

L’administrateur de cet espace remercie encore toutes celles et tous ceux qui ont encore une conscience éveillée et un sens aigu de la réflexion non linéaire et donc forcément non politiquement correcte.

Nous ne sommes pas dépositaires d’une quelconque vérité mais nous nous efforçons de chercher à comprendre le monde et interpréter les signes. Notre approche empirique nous contraint inevitablement à commettre un nombre incalculable d’erreurs, toutefois notre pragmatisme et un certain amour de l’humain nous permet de tout remettre en question et d’envisager les choses sous un nouvel angle, de réviser les idées reçues ou à changer de perspective.

Aucune stratégie n’a perduré dans le cadre d’une pensée dogmatique.

Merci encore à toutes les lectrices et lecteurs de Strategika51.

En avant toutes!

Vive la Révolution!

