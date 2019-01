Aviation: le premier KC-46 délivré mais le déclin du complexe militaro-industriel continue

Le premier avion ravitailleur Boeing KC-46 Pegasus vient d’être délivré à l’US Air Force mais les multiples problèmes techniques dont souffre cet appareil issu du Boeing KC-767 sont loin d’être résolus.

Ce programme illustre une nouvelle fois les limites du système militaro-industriel US dans un environnement miné par une sous-traitance de la corruption et la présence d’une kyrielles d’intermédiaires parasites à toutes les échelons.

Cela influe de façon significative sur les délais et les coûts de Recherche-Développement, le budget public du Département de la Défense et plus gravement sur la qualité du produit final.

En termes plus simples, le moindre système d’armes ou produit technologique n’est plus considéré comme un bien de production mais un comme un fond de commerce générant du profit à un écosystème basé sur la spéculation, les rétro-commissions, les marchés d’attribution, les offres et les relations entre les grandes compagnies de la défense, les institutions gouvernementales et des réseaux d’influence et de pression dont certains défendent des intérêts exogènes.

Résultat: ce système est devenu inefficace et fort onéreux en termes économiques et si un tel système avait existé lors de la seconde guerre mondiale où les délais entre la Recherche-Développement et la production étaient minimaux, les États-Unis n’auraient jamais pu soutenir le gigantesque effort de guerre et sortir vainqueurs à la fin du conflit mondial.

Publicités