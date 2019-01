Espace : la Chine diffuse des images modifiées de l’approche finale de la sonde Chang’e 4 sur la face cachée de la lune

La CNSA (China National Space Administration), l’autorité chinoise chargée de l’espace a diffusé des vidéos et des images de la mission Chang’e 4 sur la face cachée de la lune.

L’une des vidéos diffusées en noir et blanc concerne l’approche finale de la sonde et son alunissage atterrissage sur le sol lunaire. La vidéo semble avoir subi de nombreuses modifications.

D’autres images comme celles d’une superbe vue panoramique à 360° du paysage lunaire autour de la sonde ont été rendues publique mais de toute évidence ces photographies ont été retouchées par des logiciels de traitement d’images de synthèse.

A première vue, cela semble une procédure habituelle.

Toutes les photographies prises par les sondes spatiales (Pioneer, Voyager1 et 2, Cassini, etc.) ont été modifiées et retouchées.

Les projets lunaires de la Chine sont tres ambitieux et retrouvent un écho innatendu dans la vieille culture chinoise où la lune occupe une place particulière.

Selon certains analystes chinois, Beijing vise à déterminer la possibilité d’utiliser l’hélium-3 lunaire comme une source d’énergie susceptible d’être utilisée pour la conquête du système solaire jusqu’aux lunes de Jupiter et de Saturne où on soupçonne fortement la présence d’une forme de vie.

