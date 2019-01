Premiers raids aériens sur Damas en 2019, la DCA syrienne intercepte des missiles hostiles

Le premier raid aérien israélien sur Damas en 2019 est intervenu 11 jours après le début de l’année et a ciblé la région d’Al-Kesswa et l’aérodrome d’Al-Mezzah.

Les défenses anti-aériennes syriennes sont entrées en action et selon un communiqué du ministère syrien de la défense, la plupart des missiles et projectiles hostiles ont été interceptés et detruits par les moyens de la DCA syrienne.

Damas affirme avoir intercepté huit missiles ennemis au dessus de l’aéroport international de Damas.

Ce raid est attribué à Israël, pays belligérant dans la guerre au Levant, a plus forte raison qu’il est techniquement en guerre avec la Syrie depuis la fin de la quatrième guerre israélo-arabe de 1973. Cependant, la participation de « renégats US », nom de code attribué par l’administration Trump aux forces américaines ayant suivi ou suivent les ordres de l’État profond (deep State), a cet énième raid aérien sur Damas, confirme l’existence d’une certaine coordination entre Israël et les adversaires de Donald Trump au sein de l’État fédéral US.

Selon des informations disponibles sur le net, des avions de combat israéliens ont survolé la ville libanaise de Tyr (Sour/Sud Liban) à très grande vitesse, tentant probablement de fuir ou d’échapper à une éventuelle riposte des systèmes Sol-Air syriens.

Il s’agit de la deuxième attaque aérienne sur des positions militaires gouvernementales à Damas depuis celle du 25 décembre 2018.

Dans les deux cas, les avions de combat hostiles n’ont pas osé pénétré l’espace aérien syrien.

Il semble que les assaillants tentent à chaque fois d’essayer de nouvelles tactiques et de trouver des solutions ou plutôt des failles pour briser la bulle de défense aérienne au dessus de la Syrie occidentale et plus particulièrement autour de la capitale Damas.

L’usage d’un nouveau couloir passant au dessus de la ville de Tyr (Sour) est loin d’être fortuit : il s’agit d’un des fiefs du Hezbollah libanais, une forme politico-militaire libanaise soutenant activement le gouvernement syrien dans la guerre du Levant.

Israël garde le silence comme cela est d’usage mais il est fort à parier qu’il va déclarer publiquement qu’il a été contraint de cibler des convois ou des dépôts d’armes du…Hezbollah ou de forces pro-iraniennes en Syrie. Une accusation leitmotiv qui ne surprend guère beaucoup de monde.

En réalité, cette frappe fait suite aux déclaration de Mike Pompeo, le militaire à la tête du Département d’État US qui affirmait hier qu’outre l’accumulation inquiétante d’armes et de missiles par le Hezbollah et l’Iran qui, selon lui, sont de nature à mettre en péril la sécurité et la stabilité du Moyen-Orient, Washington continuera à frapper du ciel à chaque opportunité de frappe !

Le retrait US de Syrie orientale ne sera qu’un léger repli vers des FOB (Forward Operation Bases) sises en Irak occidental et Pompeo confirme que les raids aériens US au Levant ne vont pas cesser de sitôt.

Pour les israéliens, les choses sont un peu plus simples : pas question d’entendre parler d’une éventuelle fin de la guerre en Syrie ou, pire scénario possible, un renforcement d’un régime syrien extrêmement combatif et vindicatif.

Reste le véritable casse-tête des défenses aériennes syriennes qui ont mis fin à la supériorité aérienne absolue de l’aviation israélienne au Moyen-Orient.

Un problème existentiel pour le régime de Tel-Aviv.

