Le trafic de substances chimiques stupéfiantes est puni de la peine capitale en Asie du Sud-Est et en Chine.

C’est une lointaine conséquence des guerres de l’Opium (première guerre de l’Opium 1839-1842, seconde guerre de l’opium 1856-1860) ayant permis à l’empire britannique d’affaiblir la dynastie Qing et de forcer l’ouverture des ports chinois aux négociants britanniques.

La condamnation d’un ressortissant canadien à la peine capitale en Chine pour avoir tenté d’introduire 220 kilogrammes d’amphétamines dans ce pays coïncide avec des tensions entre Beijing et Ottawa au sujet d’autres affaires opposant la Chine aux États-Unis dans le cadre d’une rivalité technologique mondiale. Cependant, cette affaire rappelle une fois de plus que la plupart des gouvernements d’Asie de l’Est et du Sud-Est pratiquent une politique de zéro tolérance avec le trafic de drogues.

Aux Philippines, pays assez laxiste en la matière, les dealers sont abattus à vue sans aucune forme de sommation, en Malaisie et en Indonésie, « Dadah is Death » (la drogue c’est la mort, c’est également le titre d’un film sur l’exécution des Australiens Barlow et Chambers en Malaisie en 1986 pour trafic de drogue), au Vietnam et en Thaïlande, un dealer est toujours confronté à la peine capitale ou la perpétuité.

