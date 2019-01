Le Grand Totem s’est effondré

Les quinze premiers jours de l’an 2019 ont vu l’effondrement du grand totem sans que personne ne s’en rende compte.

Les livres d’histoire du futur s’attarderont beaucoup sur ces quinze jours au cours desquelles un grand Totem de l’histoire contemporaine s’est effondré sans bruit ni fracas.

La mission chinoise vers la face cachée de la lune, Chang’e 4 comportait un volet secret.

Au delà des objectifs officiels de la mission, des données secrètes collectées par la sonde et le satellite-relais en orbite autour de la lune ont été communiquées à un conclave secret de la plus haute instance du Parti communiste chinois.

Le président Xi Jinping a jugé l’affaire, très sensible, comme une menace à la sécurité nationale de la Chine mais a néanmoins autorisé un débat sur la question au sein des instances dirigeantes. Or, les données secrètes collectées par Chang’e 4 viennent de trancher une vieille controverse.

Fait rare, 2000 délégués chinois viennent de signer une pétition au président Xi Jinping pour que la Chine exige officiellement des explications aux États-Unis au sujet des missions Apollo.

Cette pétition jusqu’ici confinée au sein des instances opaques du parti communiste chinois a déjà un écho dans les deux chambres du parlement russe où des députés s’agitent pour exiger la divulgation de la vérité, toute la vérité sur les missions d’Apollo et ce qu’un chef d’une commission parlementaire russe a qualifié comme une falsification de l’histoire sur une échelle inégalée.

De sources sûres, Beijing ne veut pas d’un casus belli direct avec Washington sur des faits survenus entre 1968 et 1972. Cependant, si les pressions de l’État profond US contre la Chine s’accentuent, cette dernière pourrait utiliser la carte Apollo et dévoiler des secrets la concernant à la tribune des Nations Unis.

Le Grand Totem vient de tomber.

