Donald Trump menacé de mort par l’État profond et ses mentors via l’épouvantail Daech

L’hostilité de ce que l’on pourrait désigner, faute de mieux, de l’État profond prenant en otage le gouvernement et les institutions fédérales des États-Unis d’Amérique et ses alliés au sein de l’OTAN et hors-OTAN au président US Donald J. Trump a atteint un seuil extrêmement virulent, au point de faire appel à …l’épouvantail DAECH (acronyme Arabe du groupe Etat Islamique en Irak et au Levant) pour transmettre des menaces de mort.

Cela devient vraiment ridicule.

Non contents de l’accuser de collusion avec la Russie, les ennemis de Trump utilisent maintenant la propagande de Daech, rebaptisé en cette occasion ad-hoc en Dawlat Al-Khilafah Al-Islamya (Etat du Califat Islamique-ils trouvent plus quoi faire pour nous fourguer des appellations aussi ringardes et sonnant mal aux oreilles des musulmans eux-mêmes) pour lui envoyer des menaces de liquidation physique.

Facile d’utiliser un verset du Coran hors de contexte et de propos avec Photoshop! Bien évidemment c’est le site pro-israélien (en fait il appartient à leur fameuse Unité 8001) « Site » qui est derrière cette trouvaille pas très inspirée.

En plus le gars qui fait office de Djihadiste encagoulé a clairement le type anglosaxon!

Cela fait presque rire…

Le malheur est que certains occidentaux vont mordre à l’hameçon et continuer à croire aux chimères.

Ce que l’on retient est que Donald Trump est désormais menacés par ceux qui ont crée ISIS et veulent continuer leurs guerres sans fin via la matrice de fausse réalité que leur propagande tente de créer.

Publicités