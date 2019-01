Sujets sous silence

Il fut un temps où le moindre fait divers dans l’un de pays de la région centrale du monde classé plus ou moins « hostile » faisait la Une des médias de la propagande-système.

L’effet loupe et super amplificateur, associé à l’élaboration d’une narration assez tendancieuse pouvaient présenter une simple décharge accidentelle de fusil de chasse comme un fait de guerre civile en cours.

Quand il s’agit d’un fait qu’il fallait passer sous silence, aucun média ne bronchait. Au mieux ils en rapportent des bribes sans plus.

Un million de personnes manifestent en Catalogne pour l’indépendance: « C’est la faute à Moscou! Chape de plomb! »

La guerre fait rage en République Démocratique au Congo où de très durs combats dans l’ouest de ce pays fabuleusement riche en terres rares ont fait en moins de trois jours plus de 900 morts et des milliers de blessés: « tension inter-ethniques! Sous-entendu, c’est naturel chez les Africains! »

Mille morts en trois jours de combat à l’arme semi-lourde! 465 bâtisses détruites et 16 000 personnes fuyant sur les routes vers le Congo-Brazzaville voisin. Il s’agit d’un conflit plus meurtrier que celui de Syrie, fort médiatisé par la propagande occidentale et arabe. Et pourtant, presque aucune analyse sérieuse des causes réelles de l’instabilité chronique de ce grand pays d’Afrique Australe, des véritables enjeux géostratégiques, géo-économiques régionaux et internationaux. Silence! Les grandes firmes multinationales pillent le sous-sol en exploitant une main d’œuvre aux limites de l’esclavage antique. Nos bobos libéraux sont allergiques à la vérité.

Trois fonctionnaires des forces de l’ordre en France sont découverts, en différents endroits, morts par arme à feu en moins de 24 heures: « C’est des suicides Pardi! Mais c’est normal voyons! Sept policiers se sont suicidés par arme à feu depuis le début de l’année 2019! Rien de bien grave, les Français sont dépressifs! »

Mince! A Brunoy, dans l’Essonne, un policier du BAC (Brigade Anti-Criminalité), un gars solide, est retrouvé mort chez lui, une balle dans la tête. Quelques heures après, à Saint-Omer, un fonctionnaire de la 16ème Compagnie Républicaine de Sécurité (CRS) est retrouvé avec une balle dans la tête. Presque simultanément, à Paris, un policier affecté à la compagnie de sécurisation générale relevant de la Brigade des Réseaux Ferrés (BRF) est découvert lui aussi avec une balle en pleine tête.

Tous suicidés avec leurs armes de service? Donc le père Noël existe est c’est une ordure.

Dossier clos.

Qui les a neutralisés? Il s’agit manifestement d’un travail de tueurs professionnels agissant avec précision et minutie, ne laissant que peu de traces, couvertes au demeurant par la thèse officielle du suicide (encore un peu et ils nous parleront de cas de mort naturelle).

En France, certains prévenus tombent dans les escaliers et d’autres sont suicidés. Un Premier ministre aussi. Les terroristes bénéficient d’un suicide assisté et systématique même après leur reddition.

Un peu de sérieux: qui a assassiné ces policiers?

Voilà la vraie question qui fâche.

Inutile de s’étaler sur l’existence d’un courant au sein des forces de l’ordre, très favorable aux revendications populaire et à l’action non violente des gilets jaunes. Une véritable chasse aux sorcières est en cours au sein des différentes forces de l’ordre pour tuer dans l’œuf la survenue d’une telle éventualité.

Inutile aussi d’évoquer ces policiers et gendarmes exécrant au plus haut point ce qu’est devenu le pouvoir d’État et la gueule de Macron et ses piètres ministres.

Ces hommes là souffrent en silence, leur conscience torturée face à un dilemme insupportable. Certains d’entre-eux s’expriment en interne. La délation leur attire pas mal de problèmes. Et pour ceux qui dépassent une certaines ligne rouge, les tueurs de l’ombre, ceux qui ont crée les attentats sous faux drapeau et qui utilisent les jeunes perdus des banlieues, s’en chargent. Une balle dans la tête. Suicide officiel. C’est d’ailleurs le nom officiel de cette procédure de suppression. Dossier clos.

Des dizaines de policiers se suicident chaque année en France. C’est un problème statistique susceptible d’intéresser les sociologues ou les anthropologues. D’accord mais combien d’entre-eux ont été trucidés en interne?

La nature réelle et profonde du régime en France est criminelle.

Circulez il n’y a rien à voir!

C’est pour cela qu’il ne faut jamais se taire. Ces criminels craignent par dessus tout d’être exposés à la lumière. Ils détestent se faire remarquer. Notre travail à nous c’est de braquer la lumière sur eux.

D’abord ils vous ignorent, ensuite ils se moquent de vous ou vous discréditent en vous prenant pour un fou ou un marginal en fouillant le moindre recoin de votre vie privée; tentent de retourner vos proches contre vous, puis ils vous brisent socio-économiquement et psychologiquement à doses homéopathiques; ils vous harcèlent judiciairement, par des personnes tierces, par des amendes, par le bruit, des nuisances variées, par les ondes électromagnétiques; vous rendent la vie infernale et à la fin, quand vous devenez un problème sérieux pour eux, ils vous tuent en déguisant leur basse œuvre en suicide.

Avant ce genre d’élimination, assez rare, se justiufiait difficilement par la raison d’État.

Autres temps, autres mœurs scélérates!

Cet espace a dix milles raisons de continuer. Plus les gens sont éveillés, plus la bête se rétracte.

