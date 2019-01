Le second raid israélien sur la Syrie, le plus violent jusqu’ici, a coïncidé avec une activité inhabituelle de la lune pour des raisons liées à la magie noire

Le second raid israélien sur la Syrie en 2019 a été massif et a engagé des dizaines d’avions de combat, des missiles de croisière et des missiles Sol-Sol.

Israël a délibérément choisi une période d’activité lunaire particulière pour lancer son attaque la plus violente dans l’histoire du conflit au Levant pour des raisons grandement liées à la magie noire juive ancienne relevant de la démonologie et du satanisme primitif.

Cette assertion n’en est pas une, elle est presque publiquement affichée par des officiers supérieurs israéliens.

Les intellectuels israéliens ont toujours passé sous silence total la magie noire juive, parfois en la niant complètement alors que son corpus est l’un des plus importants au monde.

La DCA syrienne a néanmoins réussi a intercepter et à détruire des dizaines de missiles hostiles. L’un des objectifs de l’attaque israélienne massive sur la Syrie est de débusquer les positions des batteries de missiles SAM S-300 et une fois leur emplacement révélés, les détruire par des missiles HARM (anti-radiation) d’un nouveau type.

Les syriens n’ont riposté qu’avec des BUK, des S-200 et des Pantsir S-1.

