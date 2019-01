La Syrie, l’Iran et Israël à l’ombre du nouveau Pacte de Varsovie, version opposée 2.0

A la suite des attaques israeliennes de samedi et dimanche, incluant une très rare attaque diurne, sur des cibles militaires en Syrie, beaucoup d’observateurs se sont interrogés sur la passivité apparente de la Russie, alliée de Damas ainsi que sur l’absence d’une riposte syrienne conséquente et le non-usage des systèmes S-300.

Pour la première fois depuis 1973, Damas a menacé de frapper l’aéroport de Tel-Aviv en Israël en cas de nouvelle escalade tandis que Moscou a justifié sa non-intervention par le non-franchissement par Israël de « sa » ligne rouge en Syrie.

Fait significatif, ce n’est pas Téhéran qui a menacé de frapper Israël mais la Syrie alors que les dirigeants israéliens affirment publiquement que leurs frappes en Syrie ne visent qu’à empêcher l’installation de bases militaires iraniennes après presque huit années de guerre.

Israël a déployé son système d’interception balistique Arrow-2 uniquement pour se protéger des missiles balistiques de courte et moyenne portée que l’Armée Arabe Syrienne a mis en alerte dès le début de l’année 2018.

Ce système sera remplacé très vite par Arrow-3 dont le premier essai paraît concluant. Le système d’interception de missiles balistiques Arrow-3 a été très largement conçu par l’Américain Boeing aux États-Unis avec la participation de Israeli Aerospace Industries. Ce système serait capable de faire face aux menaces de missiles balistiques de moyenne et longue portées (interception en dehors de l’atmosphère) et fait partie d’un système de défense ABM multicouches plus large incluant le Dôme d’acier (Iron Dome), la Fronde de David (David’s Sling) et les systèmes Arrow.

Ces systèmes sont sensées faire face aux roquettes et autres projectiles de courte portée susceptibles d’être lancés de la bande de Gaza, des roquettes et des missiles de moyenne portée en possession du Hezbollah libanais et enfin la menace des missiles balistiques de portée intermédiaire de l’Iran et de la Syrie.

Lors de sa supervision de l’essai de l’Arrow-3, le Premier ministre israélien a laissé aller une phrase bien révélatrice relevant plus du language des gangsters que celui, généralement assez policé et prudent, d’un homme d’État :

« Nous allons régler nos comptes avec eux [les syriens et les iraniens] ! »

Une source militaire anonyme à Damas a fait savoir que le commandement de la défense aérienne du territoire, agissant sur les ordres du Président Bashar Al-Assad a donné des consignes strictes interdisant l’usage des systèmes SAM S-300 déployés en Syrie occidentale, sauf en cas d’une confrontation ouverte et déclarée. Cette source a également souligné les efforts colossaux d’Israël et de ses alliés afin de localiser ces systèmes d’armes.

La non-utilisation des S-300 est à elle seule une victoire psychologique sur Israël. C’est d’ailleurs grâce à ces systèmes que Damas suit au mètre près les violations des avions US, britanniques, français, hollandais, danois et autres, menant sporadiquement des frappes dans sa partie orientale près des frontières irakiennes.

Mais la Syrie dispose t-elle de capacités suffisantes pour croiser le fer avec Israël au moment où le cessez-le-feu à Idleb est violé quotidiennement par les groupes terroristes et rebelles soutenus par Ankara et l’OTAN et où des avions de la coalition internationale bombardent sa partie orientale ?

Manifestement, les syriens semblent conscients de cet état de fait. C’est pour cela que ni les S-300 ni les Mig-29 ou les missiles balistiques modifiés ne seront utilisés pour contrer les provocations israéliennes qui ne visent in fine qu’à forcer la main à Trump et lui démontrer que Tel-Aviv est le seul membre du nouveau Pacte de Varsovie qui est en train d’être monté contre l’Iran et la Russie à agir militairement.

Épuisée par une guerre de huit années, l’armée syrienne dispose donc de priorités et elle doit donc optimiser ce qui lui reste comme ressources à ses objectifs « réalistes » :

1. Libération de l’enclave rebelle d’Idleb sans provoquer une guerre régionale avec la Turquie ;

2. Encercler et saboter le déploiement de forces de la coalition à Deir Ezzor et à l’est de l’Euphrate ;

3. Désamorcer la bombe kurde et l’utiliser contre la Turquie ;

4. Continuer à revendiquer la totalité du plateau du Golan en poursuivant le déploiement et le renforcement de forces alliés près de la zone de cobfrontation avec Israël.

A terme, les syriens savent qu’ils n’ont que choix limités dans le combat asymétrique et qu’à terme, les menaces et les multiples provocations israéliennes ne peuvent être adressées qu’en mettant en place une dissuasion basé sur la possession d’armes spéciales et c’est vers ce point que convergent les stratèges syriens et iraniens, d’où l’extrême nervosité des dirigeants israéliens et de leur alliés.

Côté Russe, c’est l’extrême prudence car Israël recherche à forcer la main aux États-Unis pour l’entraîner dans un conflit de grande encergure aux conséquences totalement imprévisibles et catastrophiques pour l’ensemble des acteurs de ce conflit. Pour Moscou, Israël n’a aucunement les moyens d’attaquer ou de mener une guerre contre la Syrie et l’Iran et cet objectif dépasse de loin les capacités israéliennes. La seule solution reste celle visant à y entraîner les États-Unis d’Amérique par la force. Les multiples provocations israéliennes visent d’ailleurs le maintien d’une pression constante sur l’Administration Trump pour qu’elle s’implique de manière notable dans le conflit.

C’est un véritable casse-tête stratégique où les Russes doivent jouer sur un terrain miné et piégé dans ses moindres recoins. Il n’y est aucunement question d’un quelconque aventurisme au moment ou se créé un nouveau Pacte de Varsovie totalement différent de celui de la guerre froide : le nouveau Pacte de Varsovie est principalement dirigé contre l’Iran et la Russie. Ou plus précisément la destruction de la République islamique d’Iran et l’encercelement et l’enfermement de la Fédération de Russie.

Des objectifs loin d’être à la portée de l’Empire et cela explique l’énervement de ses élites et leur obsession à raffermir les rangs derrière un Otan dépassé par les événements. La panique qui s’est emparée de l’État profond US après que Trump a laissé entendre le retrait des USA de cette alliance anachronique et la mobilisation du pouvoir législatif US, très largement corrompu, pro-israélien et belliciste, afin d’empêcher un éventuel scénario qualifié de catastrophe par les néocons (néo-conservateurs) et l’ensemble des dirigeants corrompus des États membres de l’OTAN révèlent la véritable nature, les objectifs cachés et les réels commanditaires ou bénéficiaires de cette alliance militaire.

La guerre en Syrie a été le grain de sable qui a enrayé la gigantesque machine de propagande de l’empire et mis fin à ses aventures militaires hybrides. Désormais, l’empire ne peut se lancer que dans une lutte titanesque avec ce qu’il désigne comme des « puissances révisionnistes » qui ont exploité les délires et les déviations de l’empire dans une guerre sans fin contre un ennemi créé à cette fin dans la région centrale du monde pour renforcer leurs positions.

L’alliance de Washington avec Israël a fini par devenir toxique au détriment des intérêts stratégiques US.

Cette situation a mené au scénario improbable vécu présentement en Syrie.

Damas et Téhéran savent que le temps joue pour eux. L’empire ne peut entrer en guerre ouverte avec Moscou et Beijing sans y laisser sa peau. De même Israël ne peut s’aventurer dans une guerre contre la Syrie et l’Iran sans mettre en péril sa propre survie.

Pacte de Varsovie en version opposée 2.0 ? Le monde change. L’OTAN est au coeur de Varsovie et jusque dans les pays baltes à deux bornes de la frontière russe et il accuse Moscou d’agression. Seul problème, la propagande ne fonctionne plus. Les faits sont nus.

La partie se jouera donc en Syrie et les prochains mois seront décisifs à cet égard. Le conflit du Levant n’est plus régional mais mondial car toutes les grandes puissances veulent s’y affirmer et humilier leurs rivaux.

Décidément le chemin de croix de Damas est bien plus tortueux que prévu…





