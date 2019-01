Débâcle stratégique en Afghanistan

Jamais une délégation US négociant avec des émissaires ennemis ne fut prise d’aussi haut.

Lors des négociations en cours entre Washington et les Talibans à Doha, Qatar, les délégués Talibans négocient en position de force, ne cédant aucune de leurs revendications dont la principale : le retrait immédiat et inconditionnel de l’ensemble des forces US et Otan d’Afghanistan.

En dépit de la gigantesque machine de guerre US et la pléthorique Armée Nationale Afghane supplétive en plus de dizaines de compagnies de mercenaires privées liées directement au puissant complexe militaro-industriel US, les délégués US à Doha n’avaient aucun argument à opposer à ceux des Talibans. Le seul terrain sur lequel les deux parties ont commencé à converger est celui relatif à la lutte contre l’État Islamique et Al-Qaïda en Afghanistan.

Ce sujet fut assez ironique puisque le représentant des Talibans à Doha n’a pas hésité à lancer à la face de son interlocuteur US, estomaqué, l’appréciation des Talibans sur la venue ou l’étrange migration vers l’Afghanistan de combattants de Daech d’Irak et de Syrie a bord d’avions-cargo et d’hélicoptères de transport de troupes US et étrangers opérant sous le pavillon de l’ISAF.

Les délégués Afghans s’appuient sur une réalité indéniable : les forces occidentales sont entrain de subir l’un des plus grandes débâcles stratégiques de l’histoire dans leur pays montagneux, enclavé et pauvre.

Les Armées US et de l’OTAN, malgré un budget astronomique, un équipement à la pointe de la technologie du 21ème siècle, des ressources quasiment illimitées, une couverture diplomatique taillée sur mesure et un blackout médiatique n’arrivent pas en plus de 17 ans de guerre à faire mieux qu’une simple guérilla médiévale, se battant avec des armes de la moitié du 20ème siècle.

Il est admis qu’une guérilla qui arrive à résister à l’anéantissement et continue la lutte militaire, gagne politiquement.

Une Armée régulière soutenue par des unités de forces armées de 29 pays d’Europe, du Golfe et d’Amérique centrale en plus d’une véritable Armée supplétive locale, et qui n’arrive point à gagner militairement et se contente de ne pas faire mieux que son adversaire, à déjà perdu la guerre.

Pire, les Talibans maîtrisent non seulement le terrain mais progressent chaque jour et n’hésitent plus à s’emparer de capitales provinciales, de bases militaires, de QG du renseignement, de dépôts de carburants et de munitions …en plein jour.

Dans la province de Wardak, une base gérée conjointement par la CIA et la Direction générale de la Sécurité (renseignements Afghans) a été attaquée par les Talibans.

Le bilan est très lourd : 300 militaires Afghans et plus de 78 « contractors » étrangers affiliés à l’ex-Academi (autrefois connue sous la sinistre dénomination Blackwater en Irak) auraient été tués au cours d’une des attaques les plus complexes jamais montées par la guérilla Talibane. Le site servait à mettre sur pied des forces paramilitaires clandestines afin de transposer le modèle du « Surge » irakien en Afghanistan et était par conséquent l’un des endroits les plus protégés du pays.

Un premier bilan officiel fait état de plus de 150 morts parmi les nouvelles recrues.

La situation en Afghanistan échappe totalement à tout contrôle.

La présence des forces de l’Empire en Afghanistan à mi-cheval entre l’Iran à l’ouest et la Chine à l’Est et le Tadjikistan (l’Asie centrale le ventre mou de la Russie) au Nord et le Pakistan au Sud s’avère désastreuse en termes de coûts financiers et stratégiques.

Cette position intenable dure depuis bientôt deux décennies. C’est en Afghanistan que l’Empire s’est cassé les dents.

