La Sainte Trinité (WhatsApp-Instagram-Messenger) annoncée ! Exorcisme de Désinstallation !

Un article du New York Times a annoncé que Facebook, Inc. Prévoit d’intégrer ses services de messagerie sur WhatsApp, Instagram et Messenger en les liant à un niveau profond jamais atteint jusque là. Un projet personnel de Zuckerberg selon le journal.

Bien. Ça sent le brûlé !

Les trois applications de messagerie demeureront autonomes en surface mais seront intégrées en profondeur de telle façons qu’un utilisateur de Facebook Messenger pourra contacter un utilisateur de WhatsApp ou d’Instagram et vice-versa.

Une interopérabilité de façade.

« C’est le début d’un long processus » (philanthropique probablement » s’exclame Zuckerberg sur la BBC, l’organe de propagande des services de Sa Majesté britanniques…

Hum !

Cette nouvelle sainte trinité des données partagées ne me dit rien qui vaille.

Ce projet a provoqué de serieux remous et c’est la raison pour laquelle les fondateurs de WhatsApp et Instagram ont violemment claqué la porte et partis l’année dernière.

C’est grave à ce point.

WhatsApp utilise le protocole Signal. Ce protocole utilise un procédé cryptographique assurant un chiffrement de bout en bout (E2E) des messageries échangées. Cependant cette application ne l’active pas par défaut ( hé oui vous devez l’activer à chaque fois !)…Son intégration avec la passoire Messenger et Instagram (j’avoue que je connais pas ce dernier) veut dire que l’intégration des trois applications peut assurer une forme de cryptage en trompe l’oeil.

Écoutons Facebook : « Nous nous efforçons de rendre plus cryptés nos produits de messagerie de bout en bout et nous cherchons des moyens de faciliter la communication avec vos amis et votre famille via des réseaux »

Merci Facebook mais je ne vous crois pas du tout.

Les Britanniques enquêtent déjà sur le volume immense de données échangées entre Facebook et WhatsApp…Cela vous renseigne assez sur la nouvelle trinité !

La Trinité va être l’un des plus puissants outils intégrés de collectes de nos données et de métadonnées.

Métadonnées ? C’est quoi ce barbarisme ? Un concept flou et fourre-tout. Ce sont les enregistrements d’activités ou de vos activités selon Snowden.

Vous y voyez un peu plus clair ?

Moi toujours pas. Pourquoi diable ces applications montent contre moi un véritable « dossier » de mes activités sur mon bidule ?

Facebook Messenger et Instagram sont connus pour vous espionner sans vergogne. En ce qui concerne les informations que WhatsApp collecte sur vos habitudes de communication (où, quand, comment, avec qui…), leurs explications restent assez vagues et même un peu trop vagues pour ne pas se sentir mal à l’aise.

Vos données et autres métadonnées les intéressent parce que ce sont les nouveaux biens marchands. On est des produits produisant d’autres produits vendables…

Facebook a racheté Instagram et WhatsApp. Cette compagnie est « en train d’amasser une somme de données jamais atteinte jusqu’à présent sur le comportement social humain » (MiT Technology Review)

Ils sont encore pire que tous les autres réunis.

A titre de comparaison, Google Inc. est depuis l’avènement de son dernier CEO, un peu plus ouvert et technique que les précédents et actuellement un véritable géant de l’éthique.

J’ai été amené à installer WhatsApp pour contacter avec des correspondants en zones de conflit. Ce n’était pas mon idée mais une recommendation d’un de mes contacts disparus depuis et dont l’affiliation ne souffre d’aucun amalgame ou du moindre doute possible.

Ce qui m’a surpris le plus est que cette application semble être la plus privilégiée pour les communications entre des agents de liaison sur le terrain et ils ne jurent que par WhatsApp quand il s’agit de protection de données et de l’impossibilité à un gouvernement à intercepter les messages (sauf en cas de capture physique).

Bref, presque jamais utilisé sauf quand j’ai voulu louer un véhicule pour un proche.

Avec la nouvelle Trinité de Zuckerberg, pas de compromis possible.

Le mieux est de désinstaller WhatsApp.

Ce que j’ai fait ce matin.

Souvenez vous d’une chose : sur le net, il n’y a aucune protection possible.

Même Signal n’offre aucune garantie.

Pour le reste chacun est libre de choisir l’outil ou le démon avec lequel il va être surveillé 24h/24.

