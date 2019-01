L’Escalade ou la somme de toutes les provocations !

Des navires de guerre US dont l’USS Donald Cook traversent le Bosphore pour entrer en mer noire et provoquer Moscou.

A des milliers de kilomètres plus à l’est, d’autres navires de guerre US croisent au large du détroit de Taïwan dans le but de provoquer la Chine.

A Hawaï, des bombardiers furtifs B-2 armés de missiles et des bombes thermonucléaires ainsi que des chasseurs F-22 sont en alerte.

Au Venezuela, un homme extrêmement dangereux et issu des entrailles les plus sinistres de l’État profond US est à la manoeuvre pour abattre le régime Maduro.

Il s’agit d’Eliott Abrams, un bi-national (son allégeance réelle est à Israël), un ennemi acharné de Trump (la campagne NeverTrump), néanmoins proche allié de son gendre Jared Kushner et l’un des artisans du scandale de l’Irangate, des escadrons de la mort au Salvador et au Nicaragua, l’invasion de l’Irak et d’un précédent coup d’État au Venezuela en 2002 !

Au même moment, Trump se replie et cède dans son bras de fer ayant conduit à un bloquage inédit de l’État fédéral US et à l’arrestation musclée par le FBI d’un de ses ex-conseillers, en l’occurrence Roger Stone.

Comme en Europe où il a lancé ses chiens de garde, l’État profond US passe en mode offensive à outrance partout ailleurs.

Le Venezuela est directement visé par une opération de changement de régime facilitée par une longue et douloureuse descente aux enfers socio-économique ayant détruit la cohésion de la société et aggravé les clivages socio-politiques.

Au Moyen-Orient, Israël prend les termes de comparaison du représentant syrien aux Nations Unis comme des menaces de frappe balistique pouvant viser Tel-Aviv et déploie en conséquence l’ensemble des échelons de sa défense antimissile du Dôme de Fer à l’Arrow-3. Les dirigeants israéliens ne veulent en aucun cas que le conflit syrien dans lequel ils ont tant investi s’achève sans un changement de régime.

Que ce passe t-il ?

Quelle sera la réaction du camp d’en-face devant tant de provocations insensées et surtout puériles ?

C’est une escalade inédite comme le monde n’en a jamais connu depuis le début des années 60.

L’Empire panique. C’est un fait.

