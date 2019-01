Soros déclare la guerre aux géants technologiques Chinois

Même en évitant les thèmes complotistes, les médias mainstream ou dominants les reprennent.

Soros, un philanthrope autoproclamé originaire de Hongrie, gourou des bobos pro-sionistes dits libéraux sans aucune liberté, financier à ses heures perdues du Printemps Arabe et des troubles du « Genre » ailleurs, vient de déclarer la guerre aux géants Chinois Huawei et ZTE.

La violente charge sorosienne contre Beijing risque de se briser sur les brises-lames de la grande muraille de feu chinoise.

Soros et ses protégés Trudeau, Macron et Merkel et toute la cohorte de bobos grands amateurs de caviar et de théories du Genre et autres fadaises # metoo ( # moi aussi) savent qu’ils sont condamnés à finir dans les poubelles de l’histoire pour avoir détruit nos valeurs sociales et civilisationnelles universelles (c’est désuet je l’accorde mais j’y tiens ! ).

Non content d’avoir foutu le bordel aux quatre coins du monde, lui et ses semblables veulent s’attaquer aux derniers gros morceaux. Gare au retour de marteau !

