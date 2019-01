Le Front vénézuélien offre désormais des similitudes avec le front Ukrainien

Les États-Unis possèdent-ils la capacité à monter un débarquement aéronaval sur le littoral vénézuélien alors qu’ils accrochent les forces armées de Caracas à la frontière colombienne ?

La présence de trois brigades de combat US en Colombie et la disposition de Bogota à lancer une offensive frontalière mobilise près de 70 % des ressources militaires vénézuéliennes.

Depuis putsch avorté du président du Parlement Juan Guaido, qui s’est autoproclamé président du pays, un mouvement sponsorisé par les États-Unis pour créer une crise politique majeure au Venezuela, un pays en situation de des analystes avancent une hypothèse crédible selon laquelle Washington envisage de retirer des unités militaires d’Afghanistan et de Syrie pour les redéployer à la frontière entre la Colombie et le Venezuela.

Des renforts de troupes vénézuéliennes se déploient aux frontières avec la Colombie, un terrain extrêmement difficile dominé par la jungle et où des drones relevant de sociétés de sécurité israéliennes patrouillent.

S’agit-il d’un piège similaire à la diversion de la guerre du Golfe de 1991 ? Quand les stratèges US laissèrent échapper des informations sur un éventuel débarquement amphibie au Koweït pour leurrer les irakiens ?

La situation au Venezuela semble bien plus complexe puisque des conseillers militaires cubains, russes et iraniens affluent vers Caracas. De l’autre côté de la frontière, en Colombie, des forces spéciales US et des sociétés israéliennes de sécurité, très présentes dans ce pays, préparent divers scénarii d’intervention militaire incluant la levée d’une rébellion solidement soutenue par une partie des populations du Venezuela.

L’hypothèse d’un débarquement amphibie sur les cotes du Venezuela avec le concours des britanniques et des néerlandais en temps record est-elle fiable ?

Ce qui est sur est que le Venezuela risque fort de connaître un sort similaire à l’Ukraine puisque Moscou est déterminé à ne pas lâcher le morceau et l’apparition de petits hommes verts au Venezuela n’est plus qu’une question d’heures.

Ce nouveau front ouvert sur l’arrière cour américaine offre beaucoup de similitude avec le front Ukrainien sur les marches russes.

