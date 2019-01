Venezuela : Maduro défiant, Washington n’exclut aucune option

La situation au Venezuela se dirige vers une confrontation inévitable. Maduro continue à montrer sa détermination à « vaincre l’impérialisme » tout en fustigeant les militaires vénézueliens deserteurs ayant rejoint la Colombie où ils sont encadrés par des forces spéciales US pour lever une sorte d’Armée Libre Vénézuélienne (ALV) similaire à l’Armée Syrienne Libre de la rébellion syrienne.

L’économie du Venezuela est effondrée. Les sanctions US visant la compagnie pétrolière étatique parachèvent une véritable destruction socio-économique de ce pays mono-exportateur d’hydrocarbures.

Maduro est soutenu par près de deux millions de militants armés en plus d’une partie des forces armées. Il promet un second Vietnam aux États-Unis en Amérique Latine et accuse à l’avance les présidents US et colombien de vouloir l’assassiner.

Il y a aussi des millions de pauvres, des ruraux exploités jadis par les grandes familles terriennes et qui n’ont plus rien à perdre. Ils sont d’autant plus attirés par le discours de Maduro que leur anciens patrons sont tous contre ce dernier et pour la fin définitive du socialisme bolivarien instauré par l’ex-président Chavez.

Pour Washington, il est temps de mettre fin à cette aberration socialiste en Amérique latine d’autant plus que le contexte regional, marqué par la victoire de la droite dure au Brésil et l’appui sans faille de la Colombie, se montre favorable.

En Bolivie, Morales a qualifié l’assaut US sur le Venezuela d’assaut sur l’ensemble de l’Amérique latine.

