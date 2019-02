Reprise de la prolifération nucléaire au Moyen-Orient

Le prince héritier du Royaume d’Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salmane, semble plus que déterminé à se doter de l’arme nucléaire dans les délais les plus brefs mais à acquérir également des vecteurs balistiques.

L’ambition nucléaire de Ryad suscite très peu de remous en Occident.

Les Saoudiens auraient déjà attiré des scientifiques du Pakistan, du Kazakhstan, d’Inde et de Chine ainsi que des techniciens Allemands pour la poursuite de ses objectifs.

Officiellement, le Pakistan, un des pays possédant l’arme nucléaire et des missiles balistiques, n’a cessé que son arsenal de dissuasion ne sera jamais emprunté à un pays tiers.

Cependant, il y eut aussi des déclarations comme celle insinuant que le Pakistan ne laisserait jamais l’Arabie Saoudite et les lieux Saints de l’Islam face à un danger existentiel.

Les relations entre l’Arabie Saoudite et le Pakistan sont très étroites et le sont de plus en plus même depuis que le Pakistan est en train de se rapprocher de la Chine et s’éloigner de l’influence US.

L’Arabie Saoudite, un très proche allié des États-Unis a amorcé un changement de cap inédit en s’alignent sur Donald Trump dans sa guerre contre l’État profond tout en conservant des liens avec ses rivaux au sein de l’empire. Ce changement s’est traduit par une brouille majeure avec le Qatar et à un degré moindre la Turquie, et donc la fin de l’unité de façade du Conseil de Coopération du Golfe (CCG).

La posture de Ryad vis à vis de la guerre en Syrie s’est radicalement modifiée en conséquence, et cela s’est traduit par l’affaiblissement et la disparition de Daech (a cause de suspension de fonds et non pas les frappes de la coalition), un feu vert au retour de la Syrie au sein de la Ligue Arabe, des négociations secrètes avec Assad pour l’amener à se démarquer de l’Iran et le sabotage de la politique turque en Syrie septentrionale.

Ryad considère toujours l’Iran comme son archi rival géopolitique dans la region, d’Irak au Yémen où les saoudiens sont à la tête d’une coalition militaire enlisée dans une guerre atroce avec l’appui de pays occidentaux.

Le développement par l’Iran de ses capacités balistiques et surtout de missiles de croisière comme le Hoveizeh, un syncrétisme reussi entre le KH-25 ukrainien et des missiles chinois, pouvant atteindre une portée opérationnelle de 1350 kilomètres, inquiète au plus haut point Ryad.

Mais il semble que la brouille de MBS avec les factions de la dynastie des Saoud longtemps alliés à l’État profond US et à l’Empire qui le préoccupe le plus. Cette brouille s’est manifestée par une crise diplomatique suivie d’un froid glacial avec le Canada de Trudeau (Ryad a totalement ignoré les provocations canadiennes) et une instrumentation croissante de l’ONU par les factions bellicistes au sein de l’Empire pour exercer une pression sur Ryad axée pour l’instant sur l’affaire Khashoggi et petit à petit le programme nucléaire saoudien.

Le rapprochement de Ryad avec Israël est un jeu d’équilibre instable entre deux acteurs dont le seul point commun est d’être les deux plus proches alliés de Washington. Or Washington est déchirée par une lutte bruyante entre deux factions totalement irréconciliables et dont l’évolution déterminera l’ensemble de la stratégie US dans le monde.

Pour MBS, rien n’est garanti. On veut sa tête. Habitué aux gadgets de luxe, il veut la dissuasion suprême.

Les contours d’un Moyen-Orient nuclearisé se dessinent très clairement. Israël ne sera plus le seul pays disposant de l’arme nucléaire puisque l’Arabie Saoudite, l’Iran et la Turquie poursuivent une ambition similaire et sont capables de l’atteindre en un temps record si ce n’est déjà fait pour deux d’entre-eux.

Cette nucléarisation du Moyen-Orient ne va pas se limiter à ces pays d’autant plus que l’effondrement du système de désarmement global laissera les coudées franches à certains.

Une chose est sûre : les missiles à courte et à moyenne portées vont proliférer comme pas possible.

Techniquement, il n’y a plus de raison pour que le Hezbollah libanais et l’armée syrienne soient ciblés par Israël pour leur possession d’un arsenal balistique en croissance soutenue. Israël détient en toute impunité toute une panoplie de vecteurs et l’ensemble des armes de dissuasion possibles (nucléaires, biologiques, chimiques et radiologiques)

On est loin, très loin de la guerre du Golfe 3 où l’administration Bush junior avait envahi en 2003 l’Irak de Saddam Hussein pour « se débarrasser des armes de destruction massives » en y dépensant des sommes colossales avec pour unique résultat une extension spectaculaire de leur « terrorisme » (fond de commerce juteux et prétexte pour la guerre-profit perpétuel, un système intenable) et in fine, la prolifération nucléaire au Moyen-Orient.

Voilà ce qui arrive quand on laisse des lobbyistes du grand profit et des corporation dicter la grande stratégie.

Le monde est un endroit un peu plus sûr ! … N’est-ce pas ?…Oh que non…

