En Macronie, les sondages sont faux et pressions sur les médias pour détruire les preuves compromettantes

Les pressions subies par Mediapart visaient la restitution du septième enregistrement audio de Benalla, inédit et impossible à diffuser dans l’état actuel des choses en France.

Après les médias, Macron mobilise les instituts de sondage pour des sondages bidons selon laquelle la côte de popularité du président est en hausse perpétuelle jusqu’aux Européennes et au delà.

Des sondages trafiqués. C’est trois fois rien. On en a l’habitude.

Avant c’était le taux officiel de la croissance qu’on gonflait en France comme au bon vieux temps de Khroutchev et vérification faite, cette pratique est toujours en vigueur.

Croissance, chômage, emploi, bonheur, tout est sujet à manipulation. Les statistiques sont politisés et font partie du système-problème et non pas la solution.

Par contre, pour éliminer un enregistrement audio, il faut un gang agissant sous couvert de la loi et donc d’une perquisition.

La manipulation en Macronie est devenue grossière.

Mediapart aurait du diffuser le dernier enregistrement.

Les gens auraient apprécié à sa très juste valeur l’étrange personnage à la tête de la maison France ainsi que le langage fort fleuri et imagé de ses sbires.

L’affaire est devenue trop grave. On est face à de véritables crapules.

Que l’on s’y trompe pas : on ne s’acharne nullement sur l’individu mais un petit clan de voyoux parvenu à la tête de la République et agissant encore avec les mêmes réflexes qu’une bande de dealers des banlieues Nord de Marseille.

Bientôt ils vont augmenter les péages et y mettre des Kapos issus du milieu. Tiens pourquoi pas les Tchadiens de Déby pendant qu’on y est ?

Et les 400 milliards d’euro issus de la rente africaine ? Sujet tabou !

Mediapart a subi d’immenses pressions, des menaces et des conseils d’amis pour céder. Mais je persiste à croire qu’ils aurait du balancer cet enregistrement au grand public. Oui cela n’aurait servi à rien vu le conservatisme d’une frange de la société (disons-le sans détours : celles et ceux qui profitent légalement ou illégalement du système et bien évidemment les nantis) Cependant, cela aurait provoqué un séisme à l’étranger.

Faux et usage de faux, usurpation de fonction, menaces et intimidation, complot, délit d’initiés, conspiration, instrumentation de la justice, mobilisation de relais, mensonges, manipulations, association de malfaiteurs, mais où va donc ce régime ?

Les historiens parleront pendant longtemps de cette époque lamentable dans l’histoire de France.

