Des unités régulières de la première division syrienne déployées à Manbij

Des unités régulières de la première division de l’Armée Arabe Syrienne sont déployées dans les environs de Manbej, au nord-est du gouvernorat d’Alep et à 30 kilomètres à l’ouest de l’Euphrate.

Ce sont des unités de combat avancé ont reçu l’ordre d’observer, d’accrocher si nécessaire et de nettoyer les résidus des forces étrangères non-Américaines traînant auprès de quelques unités de Forces démocratiques syriennes dans l’extrême Nord de la Syrie.

Les forces loyalistes syriennes ont reçu le soutien des grandes tribus Arabes ainsi que l’adhésion des communautés circassiennes de la région. Une partie des kurdes prefère se rallier à Damas que subir les Turcs.

Des rumeurs persistantes font toujours état de la présence fantomatique et jamais reconnue des Spetsnaz russes et des redoutables forces spéciales tchétchènes en extrême Nord de la Syrie, qui suivent de très près les activités militaires US, française et celles d’autres pays de l’OTAN auprès des FDS.

