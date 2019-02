Du dilemme d’être !

Un lecteur apparament mécontent nous a fait savoir que Strategika51 fatigait son esprit et qu’il ne pouvait plus suivre un blog qui le pousse à se poser des questions continuelles et à douter de tout.

Mon cher JM, votre questionnement est le début de tout processus cognitif normal et la remise en cause des phénomènes est le premier pas vers une forme systématique de savoir.

Parlons sans jargon. La réalité est une construction. La perception de cette réalité construite est un enjeu de pouvoir. Plus vous ne vous doutez de rien et plus les grilles du zoo humain dans lequel nous sommes demeurent invisibles.

Je suis sincèrement désolé pour votre fatigue mentale mais le monde n’a jamais été une construction simple ou simplifiée. On vient au monde selon un processus horriblement complexe et on vit dans un environnement d’une incroyable complexité. Le simple fait d’être conscient implique un degré de complexité dépassant de loin les capacités de calcul des plus puissants ordinateurs réunis.

Nous sommes l’aboutissement d’un processus d’évolution très complexe et subtil. Nous sommes à la fois sujets et objets et notre perception change selon que l’on soit sujet ou objet. Ou selon la perspective.

Mon cher JM, la complexité est inhérente au phénomène de la vie.

Celle-ci ou du moins sa forme terrestre et dans les dimensions spatial-temporelles connues jusqu’ici prend temporairement fin en vertu du troisième principe de thermodynamique ou le principe d’entropie. Le retour à l’ordre et à la stabilité.

Il est un peu tard de regretter d’être ou d’exister dans ce plan ou niveau d’un des innombrables univers connus dans une certaine dimension.

Je me sens solidaire avec vous en ce sens que nous sommes tous face au même vieux dilemme.

Nous sommes à la fois des miracles et des mirages de la création.

Bien à vous.

