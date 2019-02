France : après l’acte XIII des gilets jaunes, vers la désobéissance civile permanente ?

L’acte XIII du mouvement de contestation des gilets jaunes démontre non seulement que ce mouvement ne s’est pas essoufflé mais qu’il prépare une forme inédite de désobéissance civile contre le régime.

Que l’on soit pour ou contre importe très peu. Seule compte l’observation de l’évolution des faits. Le régime semble se murer dans un autisme très préoccupant et dangereux car il ne dispose d’aucune capacité d’écoute. Or la logique aurait voulu que le régime adresse la situation en fédérant les français, pas en les dressant les uns contre les autres.

Si l’on y ajoute le mépris et la recherche de boucs émissaires-habituels par ailleurs, il n’est point étonnant de voir et de constater qu’un nombre grandissant de personnes n’a plus aucun respect ou estime pour les tenants de l’ordre inique.

Les faiseurs d’opinion et les bavards des plateaux télés ou encore les philosophes autoproclamés tel ce « Botul » virulent qui squatte le paysage médiatique français avec la complicités des grands patrons font tous bloc derrière le système corrompu et cela en a choqué plus d’un. En réalité cette posture a ouvert les yeux sur la nature réelle du régime.

Résultat des courses : direction la case de la désobéissance civile permanente.

Certains individus ont franchi ce pas et ne reconnaissent plus le gouvernement.

