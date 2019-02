Un avion de combat Dassault Rafale s’est écrasé en Égypte quand Macron a rencontré Al-Sissi fin janvier 2019

Selon Mediapart, un avion de combat Dassault Rafale s’est écrasé en Égypte lors de la visite d’Emmanuel Macron au Caire, les 28 et 29 janvier 2019.

Ce crash gardé secret par Paris et Le Caire, mettrait en péril le contrat de livraison des Dassault Rafale à l’Égypte, payés par Ryad.

Si le silence des médias égyptiens est fort aisément compréhensible puisque la liberté d’expression et toute forme de démocratie même de façade ont été totalement interdits par le maréchal Abdel Fettah Al-Sissi, un putschiste devenu l’un des plus ultras des dictateurs d’Afrique et du Moyen-Orient, le fait qu’aucun autre média français hormis Mediapart, n’a osé enquêter sur le sujet en dit long sur l’état de la liberté d’expression en France sous le régime Macron.

Comme tous les autres avions de combat, le Dassault Rafale est loin d’être l’image parfaite que le marketing commercial des grands intérêts industriels tente de véhiculer à coups de milliards.

