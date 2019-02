Trois nouvelles frappes israéliennes sur des objectifs militaires syriens au Golan

Des aéronefs de combat israéliens ont mené ce dimanche 11 février 2019 une série de frappes sur Al-Qunaïtra dans le Golan syrien (Sud-Ouest de la Syrie).

Les frappes israéliennes ont frappé de façon très précises trois positions de l’Armée Arabe Syrienne autour et dans la ville d’Al-Qunaïtra.

Le premier objectif est une base avancée située au sommet d’une colline ; le second un camp militaire ou une caserne sise à Jabhet Echaab. Le troisième objectif n’est pas stricto sensu militaire puisqu’il s’agit de l’hôpital de la ville sous le contrôle des militaires syriens après avoir capturé le bâtiment et chassé les terroristes du front Al-Nosra.

Élément nouveau, les frappes israéliennes ont été menés par des aéronefs mais également par des hélicoptères d’attaque opérant derrière la ligne bleue.

L’attaque israélienne a enclenché le feu de la DCA syrienne, essentiellement des canons bitubes et quadritubes Zenitnaya Ustanovka (Zsu-23-2) et Shilka (ZSU-23-4) et jusqu’à l’instant même où nous rédigeons ces quelques lignes, l’état d’alerte est maximal dans tous le Sud-Ouest syrien, le littoral méditerranéen et à Damas.

