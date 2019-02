Strategika51 vous remercie!

Strategika51 est en maintenance et il se pourrait que son affichage soit plus ou moins perturbé durant les prochaines heures.

L’accès au site ne devrait plus poser problème.

Nous avons reçu des dizaines de doléances de lecteurs/lectrices qui ne parvenaient plus à accéder au site dans certaines régions.

Le temps de chargement du blog est la cause de ce désagrément.

Enfin grâce à l’aide inestimable de formidables donateurs/donatrices, Strategika51 continuera à exister.

Comme promis, vos dons ont permis à assurer le maintien de Strategika51 sur le web au delà de juillet 2019 et ce, jusqu’en février 2020.

Nous remercions personnellement ces véritables mécènes qui ne voulaient pas voir cet espace de liberté disparaître comme tant d’autres durant les cinq dernières années.

Dans un souci de transparence totale, il faut savoir que la gestion et la maintenance de Strategika51 sont assurées bénévolement, souvent dans des conditions difficiles, voire critiques. D’autant plus que nous faisons face stoïquement à l’adversité, aux critiques récurrentes et à l’incompréhension générale.

Inutile également d’évoquer la faiblesse ou la fragilité biologique de l’élément humain assurant la maintenance de cet espace. La douleur physique est probablement une composante inhérente de la vie que nous combattons inlassablement et inutilement. Et nous devons accepter cela comme le fardeau inévitable de la condition humaine.

Le mythe de Sisyphe ou celui d’Atlas ne sont pas nés de l’imagination des hommes mais d’une connaissance de certaines constantes de la vie.

Merci à toutes les personnes formidables qui ont permis à cet espace de continuer à exister.

Merci à tous nos lecteurs.

Et merci pour votre confiance, patience et persévérance à chercher la vérité dans un monde de faux-semblants et de mensonges permanents.

La révolte intellectuelle et mentale est l’acte le plus révolutionnaire que l’être humain peut entreprendre.

Vos suggestions seront les bienvenues.

